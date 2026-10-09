Ameriprise Financial Aktie
WKN: A0F55S / ISIN: US03076C1062
|Langfristige Investition
|
09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Titel Ameriprise Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ameriprise Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Ameriprise Financial-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 326,25 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Ameriprise Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,065 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ameriprise Financial-Aktie auf 499,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 529,75 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 52,97 Prozent gleich.
Alle Ameriprise Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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