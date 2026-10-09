S&P 500-Titel Ameriprise Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ameriprise Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ameriprise Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Die Ameriprise Financial-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 326,25 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Ameriprise Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,065 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ameriprise Financial-Aktie auf 499,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 529,75 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 52,97 Prozent gleich.

Alle Ameriprise Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at