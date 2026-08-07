Ameriprise Financial Aktie
WKN: A0F55S / ISIN: US03076C1062
|Lukratives Ameriprise Financial-Investment?
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Ameriprise Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ameriprise Financial-Investment von vor einem Jahr verdient
Die Ameriprise Financial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 498,45 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,006 Ameriprise Financial-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (559,82 USD), wäre die Investition nun 1 123,12 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,31 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Ameriprise Financial bezifferte sich zuletzt auf 50,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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