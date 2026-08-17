Ametek Aktie
WKN: 908668 / ISIN: US0311001004
|Investmentbeispiel
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17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Titel Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ametek von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Ametek-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 48,38 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Ametek-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 206,697 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 52 664,32 USD, da sich der Wert eines Ametek-Papiers am 14.08.2026 auf 254,79 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 426,64 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Ametek betrug jüngst 58,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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