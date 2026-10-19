Ametek Aktie
WKN: 908668 / ISIN: US0311001004
|Langfristige Investition
|
19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ametek von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ametek-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 185,47 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Ametek-Aktie investiert hat, hat nun 53,917 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 248,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 380,60 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33,81 Prozent zugenommen.
Am Markt war Ametek jüngst 56,89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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