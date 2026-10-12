S&P 500-Titel Ametek-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ametek von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Ametek-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ametek-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 46,24 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 21,626 Ametek-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.10.2026 5 375,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 248,58 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 437,59 Prozent.

Der Börsenwert von Ametek belief sich zuletzt auf 56,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at