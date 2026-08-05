Amphenol Aktie
WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017
|Lukrative Amphenol-Anlage?
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05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amphenol-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Amphenol-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Amphenol-Papier bei 14,98 USD. Bei einem Amphenol-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 66,756 Amphenol-Aktien. Die gehaltenen Amphenol-Aktien wären am 04.08.2026 11 437,25 USD wert, da der Schlussstand 171,33 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 043,72 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Amphenol eine Börsenbewertung in Höhe von 201,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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