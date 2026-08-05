S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amphenol-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Amphenol eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Amphenol-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Amphenol-Papier bei 14,98 USD. Bei einem Amphenol-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 66,756 Amphenol-Aktien. Die gehaltenen Amphenol-Aktien wären am 04.08.2026 11 437,25 USD wert, da der Schlussstand 171,33 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 043,72 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Amphenol eine Börsenbewertung in Höhe von 201,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at