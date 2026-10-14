S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amphenol-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amphenol-Aktie gebracht.

Das Amphenol-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Amphenol-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 20,48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 488,400 Amphenol-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 85,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41 948,72 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 319,49 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Amphenol betrug jüngst 210,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at