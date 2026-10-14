Amphenol Aktie
WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017
|Rentable Amphenol-Anlage?
|
14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amphenol-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das Amphenol-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Amphenol-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 20,48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 488,400 Amphenol-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 85,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41 948,72 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 319,49 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Amphenol betrug jüngst 210,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amphenol Corp.
Analysen zu Amphenol Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amphenol Corp.
|72,49
|-2,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.