Amphenol Aktie

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WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017

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Profitables Amphenol-Investment? 12.08.2026 16:04:17

S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amphenol von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Amphenol-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Amphenol-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Amphenol-Aktie bei 111,85 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Amphenol-Aktie investierten, hätten nun 89,405 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 951,27 USD, da sich der Wert eines Amphenol-Papiers am 11.08.2026 auf 167,23 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 49,51 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Amphenol betrug jüngst 207,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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