Amphenol Aktie
WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017
|Profitable Amphenol-Anlage?
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11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amphenol-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 11.11.2023 wurden Amphenol-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Amphenol-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 21,65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,618 Amphenol-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 369,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 79,95 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 269,24 Prozent zugenommen.
Am Markt war Amphenol jüngst 198,11 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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