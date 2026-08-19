Amphenol Aktie
WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017
|Rentable Amphenol-Investition?
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19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amphenol von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Amphenol-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Amphenol-Anteile bei 42,62 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Amphenol-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,347 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 159,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 374,45 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 274,45 Prozent.
Amphenol erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 211,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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