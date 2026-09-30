S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amphenol-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Amphenol eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Amphenol-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Amphenol-Anteile betrug an diesem Tag 8,12 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amphenol-Aktie investiert, befänden sich nun 12,323 Amphenol-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 84,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 039,31 USD wert. Damit wäre die Investition um 939,31 Prozent gestiegen.

Amphenol wurde jüngst mit einem Börsenwert von 208,80 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at