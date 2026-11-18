Bei einem frühen Investment in Amphenol-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Amphenol-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 21,19 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Amphenol-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,192 Amphenol-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 603,59 USD, da sich der Wert eines Amphenol-Papiers am 17.11.2026 auf 76,36 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 260,36 Prozent erhöht.

Amphenol wurde am Markt mit 186,29 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at