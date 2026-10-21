S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amphenol von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Amphenol-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Amphenol-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 19,87 USD. Bei einem Amphenol-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,032 Amphenol-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 399,14 USD, da sich der Wert eines Amphenol-Anteils am 20.10.2026 auf 79,32 USD belief. Damit wäre die Investition 299,14 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Amphenol eine Börsenbewertung in Höhe von 198,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at