Amphenol Aktie
WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017
|Amphenol-Anlage unter der Lupe
|
07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amphenol von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das Amphenol-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Amphenol-Papier bei 62,27 USD. Bei einem Amphenol-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,060 Amphenol-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 88,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 423,27 USD wert. Damit wäre die Investition 42,33 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Amphenol belief sich jüngst auf 214,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amphenol Corp.
|
07.10.26
|S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amphenol von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
30.09.26
|S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amphenol-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.09.26
|S&P 500-Wert Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amphenol-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.09.26
|S&P 500-Papier Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amphenol von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.09.26
|S&P 500-Papier Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amphenol von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
03.09.26
|Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
03.09.26
|S&P 500 aktuell: Das macht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 am Donnerstagmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Amphenol Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amphenol Corp.
|77,21
|-1,40%