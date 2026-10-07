S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amphenol von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Amphenol eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Amphenol-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Amphenol-Papier bei 62,27 USD. Bei einem Amphenol-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,060 Amphenol-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 88,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 423,27 USD wert. Damit wäre die Investition 42,33 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Amphenol belief sich jüngst auf 214,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at