S&P 500-Titel Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Analog Devices-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Analog Devices eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Analog Devices-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 190,10 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Analog Devices-Papier investiert hätte, hätte er nun 52,604 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 847,97 USD, da sich der Wert eines Analog Devices-Papiers am 06.08.2026 auf 377,31 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 98,48 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Analog Devices einen Börsenwert von 184,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at