Analog Devices Aktie
WKN: 862485 / ISIN: US0326541051
|Frühe Anlage
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Analog Devices-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Analog Devices-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Analog Devices-Aktie an diesem Tag 225,20 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Analog Devices-Aktie investierten, hätten nun 44,405 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 19.11.2026 16 760,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 377,44 USD belief. Damit wäre die Investition um 67,60 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Analog Devices belief sich zuletzt auf 184,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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