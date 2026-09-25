Analog Devices Aktie
WKN: 862485 / ISIN: US0326541051
|Profitables Analog Devices-Investment?
|
25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Titel Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Analog Devices von vor einem Jahr abgeworfen
Analog Devices-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Analog Devices-Anteile an diesem Tag bei 247,53 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Analog Devices-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,404 Analog Devices-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (382,61 USD), wäre das Investment nun 154,57 USD wert. Damit wäre die Investition um 54,57 Prozent gestiegen.
Analog Devices wurde jüngst mit einem Börsenwert von 186,90 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Analog Devices Inc.
Analysen zu Analog Devices Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Analog Devices Inc.
|346,60
|3,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.