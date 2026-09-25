S&P 500-Titel Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Analog Devices von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Analog Devices-Aktien verdienen können.

Analog Devices-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Analog Devices-Anteile an diesem Tag bei 247,53 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Analog Devices-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,404 Analog Devices-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (382,61 USD), wäre das Investment nun 154,57 USD wert. Damit wäre die Investition um 54,57 Prozent gestiegen.

Analog Devices wurde jüngst mit einem Börsenwert von 186,90 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at