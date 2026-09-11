Analog Devices Aktie
WKN: 862485 / ISIN: US0326541051
|Profitable Analog Devices-Investition?
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11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Titel Analog Devices-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Analog Devices-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Analog Devices-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Analog Devices-Papier 169,94 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,884 Analog Devices-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 125,75 USD, da sich der Wert eines Analog Devices-Anteils am 10.09.2026 auf 361,25 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 112,58 Prozent.
Analog Devices wurde am Markt mit 176,95 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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