S&P 500-Titel Analog Devices-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Analog Devices-Investment von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Analog Devices-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Analog Devices-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Analog Devices-Anteile letztlich bei 184,18 USD. Bei einem Analog Devices-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,543 Analog Devices-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 196,01 USD, da sich der Wert einer Analog Devices-Aktie am 05.11.2026 auf 361,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 96,01 Prozent gesteigert.

Analog Devices war somit zuletzt am Markt 196,30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at