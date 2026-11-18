A.O. Smith Aktie
WKN: 868323 / ISIN: US8318652091
|AO Smith-Anlage im Blick
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18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Titel AO Smith-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in AO Smith von vor einem Jahr bezahlt gemacht?
Am 18.11.2025 wurde das AO Smith-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AO Smith-Papier bei 63,38 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 157,778 AO Smith-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 004,73 USD, da sich der Wert eines AO Smith-Papiers am 17.11.2026 auf 63,41 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,05 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von AO Smith belief sich zuletzt auf 8,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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