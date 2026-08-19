A.O. Smith Aktie

A.O. Smith für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868323 / ISIN: US8318652091

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Frühes Investment 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Titel AO Smith-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AO Smith von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen AO Smith-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 19.08.2016 wurden AO Smith-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die AO Smith-Aktie bei 47,11 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die AO Smith-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 21,229 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2026 1 292,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60,86 USD belief. Mit einer Performance von +29,20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte AO Smith einen Börsenwert von 8,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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