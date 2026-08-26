S&P 500-Titel AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte ein AO Smith-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in AO Smith-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AO Smith-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das AO Smith-Papier an diesem Tag bei 72,38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 138,160 AO Smith-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen AO Smith-Anteile wären am 25.08.2026 8 586,63 USD wert, da der Schlussstand 62,15 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 14,13 Prozent vermindert.

AO Smith wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,51 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at