A.O. Smith Aktie
WKN: 868323 / ISIN: US8318652091
|AO Smith-Investmentbeispiel
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09.09.2026 16:04:00
S&P 500-Titel AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AO Smith von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das AO Smith-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 70,96 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das AO Smith-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14,092 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der AO Smith-Aktie auf 58,82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 828,92 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 17,11 Prozent.
AO Smith erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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