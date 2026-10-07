A.O. Smith Aktie
WKN: 868323 / ISIN: US8318652091
|Rentables AO Smith-Investment?
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07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Titel AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AO Smith von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem AO Smith-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 64,66 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die AO Smith-Aktie investierten, hätten nun 154,655 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 799,88 USD, da sich der Wert einer AO Smith-Aktie am 06.10.2026 auf 56,90 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 12,00 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte AO Smith einen Börsenwert von 7,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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