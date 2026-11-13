S&P 500-Titel Archer Daniels Midland-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Archer Daniels Midland-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Archer Daniels Midland-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Archer Daniels Midland-Papier bei 58,83 USD. Bei einem Archer Daniels Midland-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 169,981 Archer Daniels Midland-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 70,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 063,57 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 20,64 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Archer Daniels Midland eine Marktkapitalisierung von 33,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at