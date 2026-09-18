Archer Daniels Midland Aktie

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WKN: 854161 / ISIN: US0394831020

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Rentable Archer Daniels Midland-Anlage? 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Archer Daniels Midland-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Archer Daniels Midland von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Archer Daniels Midland-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Archer Daniels Midland-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Archer Daniels Midland-Aktie an diesem Tag bei 60,83 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Archer Daniels Midland-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,644 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 88,09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,81 Prozent erhöht.

Archer Daniels Midland war somit zuletzt am Markt 40,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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