Vor Jahren in Archer Daniels Midland eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Archer Daniels Midland-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Archer Daniels Midland-Aktie betrug an diesem Tag 73,61 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Archer Daniels Midland-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,359 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.11.2026 91,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67,13 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,80 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Archer Daniels Midland belief sich jüngst auf 32,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at