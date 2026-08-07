S&P 500-Titel Archer Daniels Midland-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Archer Daniels Midland-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Archer Daniels Midland-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Archer Daniels Midland-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Archer Daniels Midland-Aktie bei 60,29 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,659 Archer Daniels Midland-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (77,51 USD), wäre das Investment nun 128,56 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 28,56 Prozent gesteigert.

Archer Daniels Midland wurde am Markt mit 37,50 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at