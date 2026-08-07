Archer Daniels Midland Aktie
WKN: 854161 / ISIN: US0394831020
|Lohnende Archer Daniels Midland-Anlage?
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07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Archer Daniels Midland-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Archer Daniels Midland-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Archer Daniels Midland-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Archer Daniels Midland-Aktie bei 60,29 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,659 Archer Daniels Midland-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (77,51 USD), wäre das Investment nun 128,56 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 28,56 Prozent gesteigert.
Archer Daniels Midland wurde am Markt mit 37,50 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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