S&P 500-Titel Archer Daniels Midland-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Archer Daniels Midland-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Archer Daniels Midland eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Archer Daniels Midland-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 60,20 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Archer Daniels Midland-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16,611 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Archer Daniels Midland-Aktien wären am 03.09.2026 1 401,66 USD wert, da der Schlussstand 84,38 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40,17 Prozent gesteigert.

Alle Archer Daniels Midland-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at