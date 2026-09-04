Archer Daniels Midland Aktie
WKN: 854161 / ISIN: US0394831020
|Profitable Archer Daniels Midland-Investition?
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04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Archer Daniels Midland-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Archer Daniels Midland-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Archer Daniels Midland-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 60,20 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Archer Daniels Midland-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16,611 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Archer Daniels Midland-Aktien wären am 03.09.2026 1 401,66 USD wert, da der Schlussstand 84,38 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40,17 Prozent gesteigert.
Alle Archer Daniels Midland-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Archer Daniels Midland Co. (ADM)
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