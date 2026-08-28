S&P 500-Titel Archer Daniels Midland-Aktie: So viel Verlust hätte eine Archer Daniels Midland-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Archer Daniels Midland-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Archer Daniels Midland-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 80,87 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Archer Daniels Midland-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,237 Archer Daniels Midland-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (79,10 USD), wäre die Investition nun 97,81 USD wert. Damit wäre die Investition 2,19 Prozent weniger wert.

Alle Archer Daniels Midland-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at