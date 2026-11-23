Bei einem frühen Investment in Arthur J Gallagher-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 23.11.2016 wurde die Arthur J Gallagher-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Arthur J Gallagher-Anteile an diesem Tag bei 51,66 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Arthur J Gallagher-Aktie investiert hat, hat nun 193,573 Anteile im Depot. Die gehaltenen Arthur J Gallagher-Papiere wären am 20.11.2026 54 057,30 USD wert, da der Schlussstand 279,26 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 440,57 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Arthur J Gallagher bezifferte sich zuletzt auf 71,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at