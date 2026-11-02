S&P 500-Titel Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Arthur J Gallagher-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Arthur J Gallagher-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Arthur J Gallagher-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 249,49 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Arthur J Gallagher-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,082 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 065,37 USD, da sich der Wert eines Arthur J Gallagher-Anteils am 30.10.2026 auf 276,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,65 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Arthur J Gallagher belief sich zuletzt auf 70,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at