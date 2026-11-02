Arthur J. Gallagher Aktie
WKN: 869761 / ISIN: US3635761097
|Frühes Investment
|
02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Arthur J Gallagher-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Arthur J Gallagher-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 249,49 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Arthur J Gallagher-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,082 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 065,37 USD, da sich der Wert eines Arthur J Gallagher-Anteils am 30.10.2026 auf 276,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,65 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Arthur J Gallagher belief sich zuletzt auf 70,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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