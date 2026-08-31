S&P 500-Titel Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Arthur J Gallagher von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Arthur J Gallagher-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Arthur J Gallagher-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 49,41 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Arthur J Gallagher-Papier investiert hätte, befänden sich nun 202,388 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 54 150,98 USD, da sich der Wert eines Arthur J Gallagher-Papiers am 28.08.2026 auf 267,56 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +441,51 Prozent.

Der Börsenwert von Arthur J Gallagher belief sich zuletzt auf 68,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at