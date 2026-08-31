Arthur J. Gallagher Aktie

Arthur J. Gallagher für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869761 / ISIN: US3635761097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Arthur J Gallagher-Investment? 31.08.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Arthur J Gallagher von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Arthur J Gallagher-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Arthur J Gallagher-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 49,41 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Arthur J Gallagher-Papier investiert hätte, befänden sich nun 202,388 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 54 150,98 USD, da sich der Wert eines Arthur J Gallagher-Papiers am 28.08.2026 auf 267,56 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +441,51 Prozent.

Der Börsenwert von Arthur J Gallagher belief sich zuletzt auf 68,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Arthur J. Gallagher & Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Arthur J. Gallagher & Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Arthur J. Gallagher & Co. 225,50 -2,00% Arthur J. Gallagher & Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:21 August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
18:47 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen im Fokus: US-Börsen leichter -- ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notiert tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen