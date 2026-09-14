S&P 500-Titel Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Arthur J Gallagher von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Arthur J Gallagher-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Arthur J Gallagher-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 231,45 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,321 Arthur J Gallagher-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.09.2026 1 038,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 240,32 USD belief. Mit einer Performance von +3,83 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Arthur J Gallagher markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 61,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at