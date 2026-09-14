Arthur J. Gallagher Aktie
WKN: 869761 / ISIN: US3635761097
|Lohnendes Arthur J Gallagher-Investment?
|
14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Arthur J Gallagher von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Arthur J Gallagher-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 231,45 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,321 Arthur J Gallagher-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.09.2026 1 038,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 240,32 USD belief. Mit einer Performance von +3,83 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Arthur J Gallagher markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 61,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arthur J. Gallagher & Co.
Analysen zu Arthur J. Gallagher & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Arthur J. Gallagher & Co.
|217,30
|4,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen halten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.