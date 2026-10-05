S&P 500-Titel Arthur J Gallagher-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Arthur J Gallagher von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Arthur J Gallagher-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Arthur J Gallagher-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Arthur J Gallagher-Aktie bei 310,48 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,221 Arthur J Gallagher-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 226,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 728,26 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 27,17 Prozent eingebüßt.

Alle Arthur J Gallagher-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 58,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at