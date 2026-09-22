Assurant Aktie

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WKN: A0BLRP / ISIN: US04621X1081

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Profitable Assurant-Investition? 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Assurant von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Assurant-Aktie Investoren gebracht.

Am 22.09.2016 wurde die Assurant-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Assurant-Papier an diesem Tag bei 91,28 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 109,553 Assurant-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Assurant-Anteile wären am 21.09.2026 30 387,82 USD wert, da der Schlussstand 277,38 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 203,88 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Assurant betrug jüngst 13,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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