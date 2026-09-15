S&P 500-Titel Assurant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Assurant von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Assurant eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Assurant-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Assurant-Papier an diesem Tag bei 163,91 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,101 Assurant-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 283,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 728,20 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +72,82 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Assurant belief sich zuletzt auf 13,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at