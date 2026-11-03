Assurant Aktie
WKN: A0BLRP / ISIN: US04621X1081
|Rentabler Assurant-Einstieg?
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03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Titel Assurant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Assurant-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde die Assurant-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Assurant-Anteile an diesem Tag bei 163,50 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Assurant-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 61,162 Assurant-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 179,20 USD, da sich der Wert eines Assurant-Anteils am 02.11.2026 auf 297,23 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 81,79 Prozent gesteigert.
Assurant war somit zuletzt am Markt 14,44 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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