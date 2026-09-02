AT&T Aktie
WKN: A0HL9Z / ISIN: US00206R1023
|Rentable AT&T-Anlage?
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AT&T-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 02.09.2023 wurde die AT&T-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des AT&T-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14,65 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 68,259 AT&T-Anteilen. Die gehaltenen AT&T-Anteile wären am 01.09.2026 1 774,74 USD wert, da der Schlussstand 26,00 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 77,47 Prozent.
Jüngst verzeichnete AT&T eine Marktkapitalisierung von 177,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Toby Jorrin/Getty Images
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