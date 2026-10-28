AT&T Aktie

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WKN: A0HL9Z / ISIN: US00206R1023

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Profitable AT&T-Investition? 28.10.2026 16:03:51

S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT&T von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT&T von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AT&T eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit AT&T-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 14,82 USD. Bei einem AT&T-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,748 AT&T-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 27.10.2026 141,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,94 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 41,30 Prozent.

Jüngst verzeichnete AT&T eine Marktkapitalisierung von 141,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Toby Jorrin/Getty Images

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