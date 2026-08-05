AT&T Aktie
WKN: A0HL9Z / ISIN: US00206R1023
|AT&T-Investition im Blick
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05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT&T von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden AT&T-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 14,00 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die AT&T-Aktie investiert, befänden sich nun 7,143 AT&T-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 23,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 67,00 Prozent vermehrt.
Der AT&T-Wert an der Börse wurde auf 161,66 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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