AT&T Aktie
WKN: A0HL9Z / ISIN: US00206R1023
|Lohnendes AT&T-Investment?
|
23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte ein AT&T-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem AT&T-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28,79 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das AT&T-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,734 AT&T-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 25,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 871,83 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -12,82 Prozent.
AT&T erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 173,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com
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