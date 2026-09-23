S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte ein AT&T-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen AT&T-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem AT&T-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28,79 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das AT&T-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,734 AT&T-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 25,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 871,83 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -12,82 Prozent.

AT&T erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 173,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at