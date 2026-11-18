AT&T Aktie
WKN: A0HL9Z / ISIN: US00206R1023
|Langfristige Anlage
|
18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AT&T von vor einem Jahr bedeutet
Am 18.11.2025 wurden AT&T-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die AT&T-Aktie an diesem Tag bei 25,60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die AT&T-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,906 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (22,29 USD), wäre das Investment nun 87,07 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 87,07 USD entspricht einer negativen Performance von 12,93 Prozent.
AT&T markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 150,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com
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