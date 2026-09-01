Atmos Energy Aktie
WKN: 868746 / ISIN: US0495601058
|Rentables Atmos Energy-Investment?
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01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Atmos Energy von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Atmos Energy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Atmos Energy-Papiers betrug an diesem Tag 98,25 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Atmos Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 101,781 Atmos Energy-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Atmos Energy-Aktie auf 166,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 908,91 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 69,09 Prozent.
Atmos Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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