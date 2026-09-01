Atmos Energy Aktie

Atmos Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868746 / ISIN: US0495601058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Atmos Energy-Investment? 01.09.2026 16:03:37

S&P 500-Titel Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Atmos Energy von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Atmos Energy-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Atmos Energy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Atmos Energy-Papiers betrug an diesem Tag 98,25 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Atmos Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 101,781 Atmos Energy-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Atmos Energy-Aktie auf 166,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 908,91 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 69,09 Prozent.

Atmos Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Atmos Energy Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Atmos Energy Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Atmos Energy Corp. 144,20 0,98% Atmos Energy Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:41 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
03:04 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
31.08.26 August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
31.08.26 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erleidet kräftige Verluste. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen