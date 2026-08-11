Atmos Energy Aktie

Atmos Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868746 / ISIN: US0495601058

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Investmentbeispiel 11.08.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Atmos Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Atmos Energy von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Atmos Energy-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Atmos Energy-Aktie statt. Der Schlusskurs der Atmos Energy-Anteile betrug an diesem Tag 77,35 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Atmos Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 129,282 Atmos Energy-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.08.2026 21 709,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 167,92 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 117,09 Prozent.

Alle Atmos Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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