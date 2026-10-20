Atmos Energy Aktie

Atmos Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868746 / ISIN: US0495601058

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Lohnende Atmos Energy-Anlage? 20.10.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Atmos Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Atmos Energy von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Atmos Energy-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Atmos Energy-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Atmos Energy-Anteile an diesem Tag 108,78 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,919 Atmos Energy-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Atmos Energy-Papiere wären am 19.10.2026 151,44 USD wert, da der Schlussstand 164,74 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,44 Prozent zugenommen.

Atmos Energy wurde am Markt mit 28,29 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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