S&P 500-Titel Atmos Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Atmos Energy von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Atmos Energy-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Atmos Energy-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Atmos Energy-Papier bei 175,54 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 56,967 Atmos Energy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 250,31 USD, da sich der Wert eines Atmos Energy-Anteils am 12.10.2026 auf 162,38 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,50 Prozent verringert.

Atmos Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,33 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at