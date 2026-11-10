S&P 500-Titel Atmos Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Atmos Energy-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Atmos Energy-Aktien verlieren können.

Atmos Energy-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 177,76 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,563 Atmos Energy-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 173,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,52 USD wert. Mit einer Performance von -2,48 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Atmos Energy betrug jüngst 29,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at