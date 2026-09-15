S&P 500-Titel Atmos Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Atmos Energy von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Atmos Energy-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Atmos Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 165,81 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,031 Atmos Energy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 988,12 USD, da sich der Wert einer Atmos Energy-Aktie am 14.09.2026 auf 163,84 USD belief. Damit wäre die Investition um 1,19 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Atmos Energy belief sich zuletzt auf 27,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at