S&P 500-Titel Automatic Data Processing-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Automatic Data Processing Aktionären eine Freude

Für das Jahr 2026 wurde im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Automatic Data Processing am 11.11.2026 eine Dividende in Höhe von 6,64 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 10,30 Prozent. 2,63 Mrd. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde die Automatic Data Processing-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 9,48 Prozent aufgebessert.

Entwicklung der Automatic Data Processing-Dividendenrendite

Via NASDAQ beendete der Automatic Data Processing-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 306,36 USD. Automatic Data Processing verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 2,96 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch 1,95 Prozent betrug.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Automatic Data Processing-Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Automatic Data Processing via NASDAQ 32,66 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 37,56 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Automatic Data Processing- Dividendenaussichten

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 7,01 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,29 Prozent sinken.

Basisdaten der Automatic Data Processing-Aktie

Automatic Data Processing ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 120,368 Mrd. USD. Automatic Data Processing besitzt aktuell ein KGV von 20,46. Der Umsatz von Automatic Data Processing belief sich in 2026 auf 21,947 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 10,94 USD.

Redaktion finanzen.at